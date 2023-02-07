Elbistan'da yıkım dron ile görüntülendi 3. Sayfa Haberleri Depremin büyük hasara yol açtığı Elbistan'da yıkım dron ile görüntülendiKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Depremin büyük hasara yol açtığı Elbistan'da yıkım dron ile görüntülendi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bir yandan ekipler ve gönüllüler, diğer yandan enkaz altındaki vatandaşların yakınları zamanla yarışıyor. Elbistan'da depremin yol açtığı yıkım dron ile görüntülendi. Birçok evin depremde hasar gördüğü, Elbistan'ın adeta hayalet bir kasabaya dönüştüğü görüldü. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Elbistan 3. Sayfa Yerel Haberler

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