Elbistan'da Polis Kovalamacası: Sürücü İstinata Çarptı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, araç istinat duvarına çarpınca yakalandı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Olay, Elbistan'ın Yunus Emre Mahallesi Kerkük Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Semerkant Caddesi'nde polis bir otomobil sürücüsünden şüphelenip aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile Kerkük Caddesi'nde istinat duvarına çarptı. Polis ekipleri kazayı yara almadan atlatan otomobildeki şahısları gözaltına alırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA