Haberler

Elazığ Kovancılar Karınca'da balkon altındaki odunlar tutuştu, yangın söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Kovancılar Karınca'da balkon altındaki odunlar tutuştu, yangın söndürüldü
Güncelleme:
+33 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karınca köyünde bir binanın balkon altında bulunan odunlar henüz bilinemeyen bir nedenle tutuştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Elazığ'da bir balkonun altında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Kovancılar ilçesi Karınca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın balkon altında bulunan odunlar henüz bilinemeyen bir nedenle tutuştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
64 yıl sonra bir ilk! Çin liderinden ABD'ye tarihi ziyaret

64 yıl sonra bir ilk! Trump tarihe geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor, rakam inanılmaz

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor
Kastamonu Bozkurt'ta 5 yıl önceki selin izi! 3 katlı binadan geriye sadece çatısı kaldı

Tek katlı ev sanılıyor! Aslında toprağa gömülmüş 3 katlı bina
Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Zelenskiy açıkladı! Esir alınan Kuzey Kore askerleri Güney Kore'ye gönderildi

Savaş sürerken Zelenskiy'den Kim'i küplere bindirecek esir hamlesi
Kars'ta bozayı arı kovanlarını devirip balları yedi! O anlar güvenlik kamerasında

Gece gelen misafir arıcıyı yıktı! Kovanları devirip balları yedi
Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem

Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi

AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi