Elazığ Kovancılar Karınca'da balkon altındaki odunlar tutuştu, yangın söndürüldü

Elazığ Kovancılar Karınca'da balkon altındaki odunlar tutuştu, yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+33 sitede yayında
Güncelleme:
Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karınca köyünde bir binanın balkon altında bulunan odunlar henüz bilinemeyen bir nedenle tutuştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Elazığ'da bir balkonun altında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Olay, Kovancılar ilçesi Karınca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın balkon altında bulunan odunlar henüz bilinemeyen bir nedenle tutuştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı