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Elazığ Emniyet Müdürü Karan, öğrencilerin güvenliği için sahada

Elazığ Emniyet Müdürü Karan, öğrencilerin güvenliği için sahada
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Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Elazığ’da düzenlenen öğrenci servisi denetimlerine katılan İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, sürücü, veli ve öğrencilerle bir araya gelerek alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Elazığ'da düzenlenen öğrenci servisi denetimlerine katılan İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, sürücü, veli ve öğrencilerle bir araya gelerek alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Elazığ'da okulların çevresinde güvenlik ve denetim önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Okul önlerinde gerçekleştirilen kapsamlı öğrenci servisi denetimlerine Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan da katılarak incelemelerde bulundu. Denetimler sırasında servis araçlarının teknik donanımları, emniyet kemerleri, taşıma kapasiteleri ve evrakları titizlikle kontrol edildi. Emniyet ekiplerinin saha çalışmalarını yerinde takip eden İl Emniyet Müdürü Karan, yalnızca denetim yapmakla kalmayarak okul çevresindeki veliler, öğrenciler ve servis sürücüleriyle de yakından ilgilendi. Çocukların okula güvenli bir şekilde ulaşmasının en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayan Karan, eğitim yılı boyunca okul çevrelerindeki denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Öte yandan sürücülere trafik kurallarına ve öğrenci güvenliğine dair hassasiyetlerin altını çizen trafik ekipleri, velilere ve öğrencilere de alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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