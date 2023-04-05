Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'daki aile katliamında yeni detay: Ailesini uyurken yataklarında öldürmüş

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da geçtiğimiz hafta yaşanan aile katliamıyla detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Genç öğretmenin anne ve babası ile 3 kardeşini yataklarında uyurken öldürdüğü, ardından da intihar ettiği öğrenildi.

Feci olay, geçen hafta çarşamba günü merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana geldi. Öğretmen Hüseyin Fırat ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası evden çıkan ve bir süre sonra geri dönen Hüseyin Fırat, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.

6 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU

Hüseyin Fırat; babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'u vurarak öldürdükten sonra silahı başına dayayarak intihar etti. 6 kişinin cansız bedenleri, iki savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Fırat Üniversitesi Hastanesinde otopsileri tamamlanan 6 kişilik ailenin cansız bedenleri Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Elazığ'daki aile katliamında yeni detay: Ailesini uyurken yataklarında öldürmüş

UYURKEN ÖLDÜRMÜŞ

Yaşanan aile katliamında yeni bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre; Hüseyin Fırat anne ve babası ile 3 kardeşini yataklarında uyurken başlarına ateş ederek öldürdü, ardından intihar etti.

Elazığ'daki aile katliamında yeni detay: Ailesini uyurken yataklarında öldürmüş

Elazığ'daki aile katliamında yeni detay: Ailesini uyurken yataklarında öldürmüş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fırat Üniversitesi İntihar Elazığ Fırat 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title