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Elazığ'da Kaçan Sürücü Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da Kaçan Sürücü Kazası: 1 Yaralı
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Elazığ’da otomobilin çarptığı yaya yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Olay, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 HM 5562 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.N.'ye çarptı. Kazada M.N. yaralanırken, sürücü kaza yerinde durmayarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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