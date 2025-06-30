Bir yangın da Elazığ'da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Aşağı Mastek köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı.

KISA SÜREDE ONLARCA DÖNÜMLÜK ALANA YAYILDI

Rüzgarın da etkisi ile yangın kısa sürede büyüyerek onlarca dönümlük alana yayıldı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden de destek ekip istendi.

YERLEŞİM YERLERİ BOŞALTILMAYA BAŞLANDI

Öte yandan, fırtına nedeni ile kontrol altına alınamayan yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Çevrede bulunan yerleşim yerleri, tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bölgede yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.