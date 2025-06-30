Bir yangın da Elazığ'da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı

Bir yangın da Elazığ'da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı
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Bir yangın da Elazığ'da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı
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Elazığ'ın Maden ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Aşağı Mastek köyünde çıkan yangın nedeniyle köy tedbir amaçlı boşaltıldı ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Aşağı Mastek köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı.

Bir yangın da Elazığ'da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı

KISA SÜREDE ONLARCA DÖNÜMLÜK ALANA YAYILDI

Rüzgarın da etkisi ile yangın kısa sürede büyüyerek onlarca dönümlük alana yayıldı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden de destek ekip istendi.

Bir yangın da Elazığ'da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı

YERLEŞİM YERLERİ BOŞALTILMAYA BAŞLANDI

Öte yandan, fırtına nedeni ile kontrol altına alınamayan yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Çevrede bulunan yerleşim yerleri, tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bölgede yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bir yangın da Elazığ'da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Bu PKK'lılar yapmıyorsa Ben de adam değilim

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