Vali Hatipoğlu asayiş uygulamasına katıldı: '7 gün 24 saat esasıyla sahadayız'

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen genel huzur uygulamasına katılan Vali Numan Hatipoğlu, vatandaşların güvenliği için 231 emniyet personeliyle 7 gün 24 saat sahada olduklarını vurguladı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşların huzur ve güven ortamını korumak amacıyla geniş kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Mahalle bazlı çalışmalar, dar sokak uygulamaları ve trafik denetimlerinin yapıldığı genel huzur uygulamasına Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ile Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan da katılarak çalışmaları yerinde inceledi. Elazığ eski Öğretmenevi bölgesinde görev yapan polis ekiplerini ziyaret ederek moral veren ve denetimleri yakından takip eden Vali Numan Hatipoğlu, aynı zamanda sürücülerle sohbet edip, bilgilendirmelerde bulundu.

Uygulamanın ardından açıklama yapan Vali Hatipoğlu, "Güvenlik kuvvetlerimiz bizim huzurumuz, asayişimiz için 7 gün 24 saat esasında görev yapmaktadır. Bu çerçevede de biz Elazığ'da ekiplerimizle sürekli olarak sahadayız. Dar sokak uygulamalarımızla, mahalle bazlı çalışmalarımızla ve yine bu akşam da gördüğünüz gibi genel huzur uygulamasıyla vatandaşımızın yanındayız. Onların huzur ve güvenliğini sağlamak için hem trafik hem asayiş yönünden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda da Elazığ'da, burada görev yapmakta olan polislerimizi ziyaret ettik. Toplam şu anda 231 emniyet görevlimiz ilimizin farklı noktalarında bu uygulamaları gerçekleştirmektedir. Ben her şeyin halkımızın huzuru ve asayişini sağlamak için olduğunu tekrar ifade ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı