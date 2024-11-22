Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Şahin (31) idaresindeki 44 NB 225 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla atarken sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücü, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ