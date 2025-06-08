Elazığ'da Ticari Taksi Alev Aldı, Sürücü Yaralandı

Elazığ'da Ticari Taksi Alev Aldı, Sürücü Yaralandı
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Elazığ'da yolcu bekleyen bir ticari taksi sürücüsü, çakmak çakması sonucu aracının alev alması ile yaralandı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, aracı söndürdü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da yolcu bekleyen bir ticari taksi sürücüsü, araçta çakmağı çakması ile otomobil bir anda alev topuna döndü. Yaralanan sürücü canını zor kurtarırken, araç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Gazi Caddesi eski Öğretmenevi karşısındaki otobüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durak önünde 23 T 0086 plakalı aracı ile yolu bekleyen sürücü R.A., araç içerisinde çakmak çaktı. Çakmağın çakılması ile otomobilin alev alması bir oldu. Yaralanan sürücü can havli ile araçtan çıkarken, otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken kolundan ve yüzünden yaralanan sürücü, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracın küle döndüğü yangınla ilgili ekipleri inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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