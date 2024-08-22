Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da su tankeri alev aldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da seyir halinde olan su tankeri bir anda alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Elazığ'da su tankeri alev aldı

ELAZIĞ - Elazığ'da alev alan su tankeri, ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde su tankeri bir anda alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin müdahalesi ile araçtaki yangın söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye 3-sayfa Elazığ 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
St.Gallen Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off TS St.Gallen maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off BJK Lugano maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 22 Ağustos Haziran Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? Ali Koç ceza aldı mı? Göztepe Fenerbahçe PFDK cezaları açıklandı mı? Okulların açılması ertelenecek mi? Okullar açılmayacak mı? TRT Spor CANLI izle! (ST. PATRİCK'S BAŞAKŞEHİR) TRT Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki St. Patrick's hangi ülkenin takımı? St. Patrick's hangi ligde oynuyor? St. Gallen hangi ülkenin takımı? St. Gallen hangi ligde oynuyor? Lugano hangi ülkenin takımı? Lugano hangi ligde? ST.GALLEN TRABZONSPOR maçı ne zaman? St.Gallen Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? ATV CANLI izle! (ST.GALLEN TRABZONSPOR) ATV kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (St.Gallen Trabzonspor) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ağustos St.Gallen Trabzonspor maçı nereden izlenir? St.Gallen Trabzonspor maçı hangi kanalda? PLAY OFF TS St.Gallen maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir ATV? Lugano Beşiktaş maçı ilk 11'i! Lugano'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? S Sports CANLI izle! (LUGANO BEŞİKTAŞ) S Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (Lugano Beşiktaş) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ağustos Lugano Beşiktaş maçı nereden izlenir? Lugano Beşiktaş maçı hangi kanalda? LUGANO BEŞİKTAŞ maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Braga Rapid Wien CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Braga Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title