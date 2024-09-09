Elazığ'da Silahlı Çatışmada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Elazığ iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 1 kişi hayatını kaybetti. Yol kontrol noktasında bir aracı durduran polisler, arka koltukta oturan şahsın kurşunların hedefi olarak öldüğünü fark etti.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla kafe önüne gelen 3 kişi, aralarında husumet bulunan gruba ateş etmeye başladı. Bunun üzerine karşı taraf da silahla karşılık verdi. Ardından araçla olay yerinden kaçan şahıslar, yol üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Aracın arka kapısını açan polisler, kurşunların hedefi olan Bekir Tokluk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtaki 2 şahıs olmak üzere olayda toplamda 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, çatışma olan bölgede bir araç ve kafe zarar gördü. Polis ekipleri her iki olay yerinde de geniş çaplı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Tokluk'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan hayatını kaybeden Bekir Tokluk'un sosyal medya hesabından paylaştığı durumda, "Bazı denk gelişler ölümcüldür, zamanla anlayacaksınız" dediği görüldü. - ELAZIĞ