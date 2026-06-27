Motosikletin üzerine uzandı: Hem kendi hem de arkadaşının canını hiçe saydı

Elazığ'da bir şahıs sepetli motosikleti uzanarak sürdü. Şahıs hem kendi hem de sepette oturan arkadaşının canını hiçe saydı.

Olay, Güney Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs sepetli motosikleti üzerine uzanarak sürdü. Sürücü yaptığı davranış ile hem kendi canını hem de sepette oturan arkadaşının canını hiçe saydı. Trafiği de tehlikeye atan şahsın tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı