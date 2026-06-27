Motosikletin üzerine uzandı: Hem kendi hem de arkadaşının canını hiçe saydı
Elazığ'da bir şahıs, sepetli motosikleti üzerine uzanarak sürdü. Tehlikeli yolculukta hem kendi hem de sepetteki arkadaşının canını hiçe sayan sürücü, trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
Elazığ'da bir şahıs sepetli motosikleti uzanarak sürdü. Şahıs hem kendi hem de sepette oturan arkadaşının canını hiçe saydı.
Olay, Güney Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs sepetli motosikleti üzerine uzanarak sürdü. Sürücü yaptığı davranış ile hem kendi canını hem de sepette oturan arkadaşının canını hiçe saydı. Trafiği de tehlikeye atan şahsın tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı