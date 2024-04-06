Elazığ'da Ramazan Bayramı denetimleri gerçekleştirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından 'Hayatla yarışılmaz' sloganı ile Ramazan Bayramı denetim ve kontrolleri gerçekleştirildi.

Trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması maksadıyla Elazığ İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timlerince Ramazan Bayram öncesi güvenlik tedbirleri kapsamında 'Hayatla yarışılmaz' sloganı ile denetim ve kontroller devam ediyor. Elazığ İl Jandarma Komutanlığının vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi. - ELAZIĞ