Aracın tavanında tehlikeli yolculuk

Elazığ'da bir vatandaş, hiçbir güvenlik önlemi almadan seyir halindeki otomobilin tavanında yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Aksaray Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş seyir halinde olan otomobilin tavanında yolculuk yaptı. Akan trafikte tavanda tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirirken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı