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Aracın tavanında tehlikeli yolculuk

Aracın tavanında tehlikeli yolculuk
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Elazığ'da bir vatandaş, seyir halindeki otomobilin tavanında güvenlik önlemi almadan yolculuk yaptı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Elazığ'da bir vatandaş, hiçbir güvenlik önlemi almadan seyir halindeki otomobilin tavanında yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Aksaray Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş seyir halinde olan otomobilin tavanında yolculuk yaptı. Akan trafikte tavanda tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirirken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAyşe Kursun:

ya bu adam cidden mi böyle yapıyo. bunun suçu kimin. şoför nerede durdurmadı araçtan. bunu yapan cezalandırılmalı. böyle saçmalıklara izin veremeyiz

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Haber YorumlarıFatma Aras:

gençler şimdi reels için her şeyi yapıyor işte bu da bunun örneği tavanda yolculuk yapayım sosyal medyada viral olayım diye

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Haber Yorumlarıİbrahim Tayfun Ozdemir:

ya ne işi var bu adamın tavanında bi akıl var mı başında ?? böyle aptalca şeyleri bizim zamanımızda kimse yapmazdı şimdi herkes dikkat çekmek için canını tehlikeye atıyo hep sosyal medya yüzünden ?? kültür tamamen bozuldu

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