Elazığ'da Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı

Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu karagedik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole girerek takla attı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ