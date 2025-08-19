Elazığ'da Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı

Elazığ-Bingöl karayolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole girerek takla attı. Olayda 6 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu karagedik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole girerek takla attı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
