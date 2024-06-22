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Elazığ'da Otomobil Takla Attı

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Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Zeyve köy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu ve kazada sadece maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp yoldan çıktı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Baskil ilçesi bağlı Zeyve köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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