Elazığ'da Otomobil Takla Attı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp yoldan çıktı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Baskil ilçesi bağlı Zeyve köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ