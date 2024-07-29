Elazığ'da Otomobil Takla Attı: 1 Kişi Yaralandı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kaza da 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağlıağaç köyü mevkiinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ