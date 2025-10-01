Haberler

Elazığ'da Otobüs Çarpan 8 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Elazığ'da bir otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki S.A.'ya çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da otobüsün çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. İdaresindeki 21 ACH 007 plakalı otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki S.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
