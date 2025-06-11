Elazığ'da Oksijen ve Asetilen Dolum Tesisinde Patlama

Elazığ'da oksijen ve asetilen dolum tesisinde meydana gelen patlamada gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Polatlar Medical ve Sınai Karışım Gazları imalat ve dolum tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolum esnasında meydana gelen patlamada 3 kişi gazdan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Patlamadan etkilenen 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlama hakkında bilgi veren işletme sahibi Ali Rıza Polat, "Arkadaş tüpü kapatırken birden alev alıyor. Patlama oldu. Allah'a şükür can kaybımız yok. Bunlar olabilecek şeyler, çünkü basınçlı tüplerle çalışıyoruz. Bu fabrika oksijen ve asetilen dolum tesisidir. Patlama dolum esnasında olmuş. Arkadaş tüpü kapatayım derken patlama oluyor. Haber verdik, Allah razı olsun tüm ekipler geldi" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ