Elazığ'da Makas Atan Sürücü Trafiği Tehlikeye Attı
Elazığ'da Fiat Tofaş marka araç ile makas atan sürücü, Malatya Caddesi'nde tehlikeli bir şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye soktu. Olay, başka bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Elazığ'da Fiat Tofaş marka araçla makas atarak ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye attı.
Olay bugün öğle saatlerinde Malatya Caddesi üzerinde yaşandı. Plakası belirlenemeyen Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü, makas atarak ilerledi. Bir süre makas atarak ilerleyen araç, daha sonra gözden kayboldu. O anlar, başka bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - ELAZIĞ
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