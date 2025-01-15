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Elazığ'da Lüks Cip Takla Attı: 2 Yaralı

Elazığ'da Lüks Cip Takla Attı: 2 Yaralı
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Elazığ Malatya karayolu Hankendi köyü mevkiinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks cip takla attı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks cip takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Malatya karayolu Hankendi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. idaresindeki 44 AGA 216 plakalı lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada lüks cipin içerisinde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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