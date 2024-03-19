Elazığ'da kontrolden çıkan pikabın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beydalı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Devrilen pikapta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak ambulansa sevk edildi. Yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken. kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ