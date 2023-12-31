Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

Güncelleme:
Abone Ol

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kaza bir kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 AAC 344 plakalı otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğine çaptı. Kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili incele yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Elazığ Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title