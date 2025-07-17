Elazığ'da Kireç Fabrikasında Yangın Paniği

Elazığ'da Kireç Fabrikasında Yangın Paniği
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Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kireç fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir kireç fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kireç fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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