Elazığ'da Kenevir Operasyonu: 15 Kök Ele Geçirildi

Elazığ'da Kenevir Operasyonu: 15 Kök Ele Geçirildi
Güncelleme:
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Aydıncık Köyü'nde yaptığı operasyonda kenevir ekimi yapan bir şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda toplamda 15 kök kenevir bitkisi ve 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Aydıncık Köyü Çakıl Mezrası mevkiinde ekili halde kenevir bitkisi tespit edildi. Kenevir yaprağı topladığı esnada 1 şüpheli suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan aramalarda ise 15 kök kenevir bitkisi, 200 gram kubar esrar ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
