Elazığ'da Kenevir Operasyonu: 15 Kök Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Aydıncık Köyü Çakıl Mezrası mevkiinde ekili halde kenevir bitkisi tespit edildi. Kenevir yaprağı topladığı esnada 1 şüpheli suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan aramalarda ise 15 kök kenevir bitkisi, 200 gram kubar esrar ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ