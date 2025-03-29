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Elazığ'da Kaza: Araç Ağaçta Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Elazığ'da Kaza: Araç Ağaçta Takla Attı, Sürücü Yaralandı
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Elazığ-Bingöl kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı, refüje çıkarak ağaca çarptı ve takla attı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çıkarak ağaca çarpıp takla attı. Büyük hasar alan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl kara yolu Kekliktepe kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K idaresindeki 34 SL 1333 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Refüjdeki ağacı yerinden söken araç, ters dönerek durabildi. Haber verilmesi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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