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Elazığ'da Kangal Köpeği Tüfekle Vuruldu

Elazığ'da Kangal Köpeği Tüfekle Vuruldu
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir vatandaşın kangal cinsi köpeği, kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle vurularak telef edildi. Olay hakkında jandarmaya şikayette bulunuldu.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir vatandaşın kangal cinsi köpeği, kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle vurularak telef edildi.

Olay, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kuşsarayı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Erbey sabah saatlerinde silah sesi duyarak evinden dışarı çıktı. Bahçesinde bulunan köpeğine bakmaya giden Erbey, hayvanının tüfekle vurulduğunu gördü. Köpeğinin vurulmasından dolayı jandarma ekiplerine haber veren Yasin Erbey, şikayette bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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