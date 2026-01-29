Elazığ'da çatı yangını

Elazığ'da iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Merkez Sarayatik Mahallesi Çilek Çıkmazı üzerindeki 2 katlı bir binanın çatı katından alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ELAZIĞ