Haberler

Elazığ'da çatı yangını

Elazığ'da çatı yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Sarayatik Mahallesi'nde iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Elazığ'da iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Merkez Sarayatik Mahallesi Çilek Çıkmazı üzerindeki 2 katlı bir binanın çatı katından alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi