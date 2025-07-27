Elazığ'da iki grup arasında silahlı kavga! 4 kişi yaralandı

Elazığ'da iki grup arasında silahlı kavga! 4 kişi yaralandı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın nedeni henüz belirlenemezken; yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI, İNCELEME BAŞLATILDI

Çıkan silahlı kavgada4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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