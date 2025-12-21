Haberler

Elazığ'da 135 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Elazığ'da 135 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Elazığ'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla, 69 dosyadan 135 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B. ve 15 yıl cezası olan Ö.D. yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 69 dosyadan toplam 135 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 'Bilişim Sistemleri ile Dolandırıcılık' suçlarından 69 dosyadan toplam 135 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.B., gizlendiği adres tespit edilerek düzenlenen operasyonla yakalandı. Yine devam eden çalışmalarda 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapmak suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.D. çevre illerden kente gelen şüpheli bir araç içerisinde yapılan kontrollerde tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
