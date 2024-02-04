Elazığ'da halk otobüsü çocuğa çarptı, çocuk ağır yaralandı

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken halk otobüsünün çarptığı 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 23 EB 992 plakalı halk otobüsü, karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki H.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ