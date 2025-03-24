Elazığ'da Haftalık Asayiş Bülteni: 214 Olay, 205 Gözaltı

Elazığ'da son bir haftalık asayiş bülteni açıklandı. Buna göre kentte 214 olay meydana gelirken 205 şahıs yakalandı.

Elazığ Valiliği, 17- 23 Mart tarihleri arasında meydana gelen haftalık asayiş olaylarını açıkladı. Buna göre, son bir hafta içerisinde 214 olay meydana gelirken 205 şahıs yakalandı. 20 şahsın tutuklandığı, 10 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Asayiş uygulamalarında 71 bin 469 şahıs ve 49 bin 126 araç kontrol edildi. Aranması olan 312 şahıs yakalanırken, 30 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 2 bin 650 araca cezai işlem uygulanırken, 217 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 8 adet tabanca, 4 adet tüfek, 3 adet kesici alet, 147 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet şarjör, 61 adet cep telefonu, 30 kilogram kıyılmış tütün, 276 adet paket sigara ve 25 bin 200 adet makaron, 11 adet çek ve senet ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 145 gram esrar, 4 gram metamfetamin, 158 gram bonzai, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 15 adet uyuşturucu hap, 202 gram kannabinoid, 282 adet sentetik ecza ve 0,4 gram kokain ele geçirildiği bildirildi.

Öte yandan kentte meydana gelen 21 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 35 kişi de yaralandı. Ayrıca kaybolan 4 şahsın bulunduğu öğrenildi. - ELAZIĞ