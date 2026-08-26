Elazığ Organize Sanayi'de Fabrika Yangını

Elazığ Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, fabrikada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı