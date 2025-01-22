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Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

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73 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin, evinin bahçesinde kendini asarak intihar etti. Emekli öğretmenin evinin bahçesine hazırlayıp bıraktığı mezar taşında "Yaptığı her iyilikte zarar gören adam Şair Misrani" yazdığı görüldü.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 73 yaşındaki emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde intihar etti. Şahsın yaptırdığı mezar taşında "Yaptığı her iyilikten zarar gören adam" yazması dikkat çekti.

Olay, sabah saatlerinde Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde sokaktan geçen vatandaşların bir evin bahçesinde asılı bulunan biri olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 73 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yalnız yaşayan şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

MEZAR TAŞI HAZIRLAMIŞ

Kendini asan Ahmet Misrani Derin'in kendisi için mezar taşı hazırladığı ortaya çıktı. Evinin bahçesine bıraktığı mezar taşında "Yaptığı her iyilikte zarar gören adam Şair Misrani" yazdığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet Yarba:

İyi insan; gerekçe ne olursa olsun, intihar etmemelidir !!!

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

şeytan vesveselerle insanları intihara sürüklüyor kesinlikle Din ve ahlak bakanlığı olmali toplumdaki ahlaki cokuslerin nedenini arastirmali ve nedenleri ortadan kaldirilmali alkol sigara icki hepsi yasaklanmali

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Haber YorumlarıMuhammet tunc:

Herkesi ogretin hocam ama kotulerin dunyasii oldugunu ogrenemedin allah mekanini cennet eylesin

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Haber YorumlarıRasim Karakaya:

Böyle durumlarda adam asılı kalsın, savcı incelesin, ondan sonra indirelim yaklaşımı doğru mu? O an nabzı atmıyor olabilir ama daha yeni intihar ettiği için ipten indirilse kalp masajı yapılsa belki yaşama dönebilir. Bu gibi durumlarda resim çekip biran önce yere indirip sunu tenefüs ve kalp masajını öngören yeni bir kural olmalı.

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