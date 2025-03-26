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Elazığ'da Direksiyon Kırınca Takla Attı: 5 Yaralı

Elazığ'da Direksiyon Kırınca Takla Attı: 5 Yaralı
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Elazığ-Malatya karayolunda yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün aracı takla attı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdığı araç takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolu üzerinde Gözeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 09 BJ 143 plakalı hafif ticari araç yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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