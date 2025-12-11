Haberler

Elazığ'da deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Elazığ'da deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi
Güncelleme:
Elazığ'da, Bingöl merkezli 6.8 büyüklüğünde bir depremin ardından acil durum senaryosuyla yangın tatbikatı yapıldı. Ekipler, yangına müdahale, ilk yardım ve kurtarma çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdi.

Elazığ'da gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmazken, ekipler müdahale ve tahliye uygulamalarıyla tatbikatı başarıyla gerçekleştirdi.

Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde senaryo gereği merkez üssü Bingöl'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası acil durum planı devreye alındı. Depremin etkisiyle hastanenin idari kısmında elektrik kaynaklı yangın çıktığı varsayılarak ekipler kısa sürede harekete geçti. Kırmızı kod verilmesinin ardından söndürme, ilk yardım ve kurtarma ekipleri yangına müdahale etti. Yaralılar, ekipler tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen ambulanslara teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

AFAD, UMKE, itfaiye ve 50 personelle birlikte tatbikat düzenlediklerini belirten Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Hilal Kaya, "Tatbikatımızın amacı, herhangi bir afet durumunda koordineli bir şekilde çalışmaktır. Personelimizin bu konuda neler yapabileceklerini öngörebilmek ve eksikleri varsa bunları tespit etmeye yönelik gerçekleştirdik. Bu çerçevede bizlere yardımcı olan kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ




