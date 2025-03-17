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Elazığ'da Canlı Yayındayken Kaza: 2 Yaralı

Elazığ'da Canlı Yayındayken Kaza: 2 Yaralı
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Elazığ-Bingöl karayolunda Fiat Tofaş marka aracın kamyonetin altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, aracın seyir halindeyken sosyal medyada canlı yayın yaparken gerçekleşti.

Elazığ'da Fiat Tofaş marka aracın, kamyonetin altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, aracın seyir halindeyken sosyal medyada canlı yayın yaparken gerçekleşti. Canlı yayına yansıyan kaza anı, olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza dün, Elazığ- Bingöl karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 Z 0050 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, 63 HV 701 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anında canlı yayındaydı

Otomobilde yolcu konumunda bulunan şahsın, kaza sırasında arkadaşı ile karşılık sosyal medyada canlı yayın yaptığı ve o sırada kazanın yaşandığı görüldü. Kaza ile birlikte telefonun araçtan fırladığı, canlı yayının devam ettiği ve arkadaşının ise kaza mı oldu diye üst üste sorduğu görüntülere yansıdı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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