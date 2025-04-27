Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti
Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim

Özel'den 1 Mayıs için Taksim'e çağrı istedi, aldığı yanıtla şok oldu
İslam Memiş'ten tartışma yaratacak çıkış: Türkiye test ediliyor, depremler yapay

"Türkiye test ediliyor, depremler yapay"
İsviçreli sporcular, İsrail'i sırtlarını dönerek protesto etti

İsraillilere protesto şoku! Sırtlarını döndüler

Elazığ'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Diyarbakır stikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucu çok sayıda kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan Vali Numan Hatipoğlu da olay yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.

Elazığ'da midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 ACN 504 plakalı midibüs, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada, ilk belirlemelere göre, aralarında sürücünün de bulunduğu 25 kişi yaralandı.

VALİ HATİPOĞLU OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Vali Numan Hatipoğlu da olay yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.

Elazığ'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kaynak: AA / Sergen Taban - 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Geçmiş olsun yaralı vatandaşlara acil şifalar diliyorum

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.