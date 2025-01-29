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Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

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Elazığ'da bir camide namaz kılındığı sırada, kimliği belirsiz şahıs tarafından içeri torpil atıldı. O sırada namaz kılan cemaat büyük korku yaşarken, namazı bırakan bazı vatandaşlar kaçan şahsı kovaladı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde bulunan Kışla Camisi'nde meydana gelen olayda kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, ikindi namazının farzı kılındığı esnada içeri girerek 2 adet torpil attı. Torpilin biri patlarken diğeri ise patlamadı. Patlamayla birlikte cemaat bir anda irkilerek büyük panik yaşadı. Namazı bırakan bazı vatandaşlar yanan halıyı su ile söndürdü. Dışarı çıkan vatandaşlar kaçan şahsı kovalamaya başladı fakat yakalayamadı.

"ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN"

İki gün önce ikindi namazının farzını kılarken bu olayın gerçekleştiğini belirten vatandaşlardan Enes Saylan, "Farzın üçüncü rekatında kıyama kalkmışken, kapıdan tak diye bir ses geldi. Arkadaş içeri giriyor ve torpili yakarak içeri 2 tane atıp kaçıyor. Caminin de akustiğinden dolayı büyük bir patlama sesi geldi. Bu sesten dolayı cemaatimiz korktu. Hatta bazıları namazlarını bozdu. Ben ve müezzin arkadaşımız da namazımı bozarak iki yerde çıkan yangını söndürmeye çalıştık. Çünkü namazı bozmasaydık halıların çoğu yanacaktı. Allah ıslah etsin. Camiye saldırmak bu ülkede epeydir yaşanmamış bir olaydı. Allah sonumuzu hayır etsin" şeklinde konuştu.

Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

"BU DELİ İŞİ DEĞİL PLANLI BİR İŞ"

Sözlerinin devamında bunun planlı bir iş olduğunu belirten Saylan, "Güvenlik kamerası görüntülerinde 15-16 yaşlarında bir kişi, beyaz elbiseli ve siyah montlu arkadaş, caminin yan tarafından gelerek etrafı kolaçan ediyor. Bu deli işi değil planlı bir iş. Etrafı kolaçan ettikten sonra içeri geliyor. Kapıdan torpili atarak kaçıp gidiyor. Ben peşinden koştum ama yakalayamadım. Bu cami 1961'de ibadete açıldı. Taziye evlerinde bazen bu durumlar oluyordu ama caminin içerisine 1961 yılından beri, ilk defa böyle bir saldırı gerçekleşiyor. Buradan çıktıktan 15-20 dakika sonra aşağıda sokakta bulunan bir cemaatin evinin giriş kapısına da aynı şekilde torpilleri atarak kaçıyor. Bunların 2-3 kişi olduklarını tahmin ediyoruz. Şikayetçiyiz, polis arkadaşlar inşallah en kısa sürede yakalayacaklar. Onlara güvenimiz tamdır" dedi.

Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

HER YERDE ARANIYOR

Olayın hemen ardından bölgeye gelen ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Öte yandan şüphelinin, caminin ardından başka bir şahsın da evine torpil attığı öğrenildi.

Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıJY:

HAHAHA..... UMARIM KAÇIP KURTULMUŞDUR.

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Helal olsun iyi patlattı dsevamını getir aslanım icerdekiler torpildende korkuyormuş demekki :)

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Awkk o.c

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Haber YorumlarıA B:

Fecere ve fırlama bir nesille nasıl başa çıkacağız Allah'ım yardımcımız olsun

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

tedbirli olmak gerek. ama sanki çocuktu,ergendi. eğer ergense zarar vermemek lazım. peygamberimiz mescidin içine idrarını yapan cahil birine bile kızmadan uyardı. bu cocuğu da bulup iyilike uyarmak doğruyu anlatmak gerek. o cahilliğini yapmış müslümana düşen de onu aydınlatmak.

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Haber Yorumlarıdogukan kartal:

Yapılacak şey belli. Torpili çok daha kuvvetli haliyle yaklayıp şahsın kendisinde patlatacaksın.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Hahahahha

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Haber YorumlarıVatansever:

Allah'ın evine bile saygısı yok bu gençliğin. İyice düşman yetişmeye başladılar.

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

anası doğurmamış bunu erkek arkadaşlarıyla süzerek çıkartmış

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Güzel günler geride kaldı, uyarılmıştık.

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