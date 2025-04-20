Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı

Elazığ'ın merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde bir vatandaş, fırına giderek ekmek aldı. Daha sonra evine dönen vatandaş, büyük bir sürprizle karşılaştı.

EKMEĞİN İÇİNDEN İP ÇIKTI

Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan ipi görünce neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşın durumu, Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdiği öğrenildi.

Vatandaş içinden ip çıkan ekmeğin fotoğrafını da paylaştı: