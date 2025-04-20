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Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı

Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı
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Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, fırından aldığı ekmeğin içinden ip çıktığını fark etti. Durumu yemek esnasında fark eden vatandaş, durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi.

Elazığ'ın merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde bir vatandaş, fırına giderek ekmek aldı. Daha sonra evine dönen vatandaş, büyük bir sürprizle karşılaştı.

EKMEĞİN İÇİNDEN İP ÇIKTI

Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan ipi görünce neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşın durumu, Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdiği öğrenildi.

Vatandaş içinden ip çıkan ekmeğin fotoğrafını da paylaştı:

Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıJohn reese:

mükemmel haberler. Tam vitrin haberi yani çok önemliydi

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Haber YorumlarıKurt bey:

Çuval ipi . Fare değil.

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Haberi görünce ihtilal oldu zannetim

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