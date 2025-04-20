Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı
Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, fırından aldığı ekmeğin içinden ip çıktığını fark etti. Durumu yemek esnasında fark eden vatandaş, durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi.
Elazığ'ın merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde bir vatandaş, fırına giderek ekmek aldı. Daha sonra evine dönen vatandaş, büyük bir sürprizle karşılaştı.
EKMEĞİN İÇİNDEN İP ÇIKTI
Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan ipi görünce neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşın durumu, Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdiği öğrenildi.
Vatandaş içinden ip çıkan ekmeğin fotoğrafını da paylaştı:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa