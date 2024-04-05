Elazığ'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

Elazığ Valiliği tarafından düzenlenen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, "Kesinleşmiş hapis cezası olan 452 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 551 şahıs olmak üzere toplamda 1003 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalama oranında yüzde 54 artış sağlanmıştır" dedi.

Elazığ Valiliği tarafından asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen toplantıya, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren ve İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel katıldı. Toplantıda konuşan Vali Doç. Dr. Toraman, Elazığ'da 2023 yılının ilk 3 ayı ile 2024 yılının ilk 3 ayında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin istatistikleri paylaştı.

"Seçimde 7 olay meydana geldi"

Pazar günü seçimin gerçekleştiğini hatırlatan Vali Ömer Toraman, "Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de büyük bir olgunlukla seçimler gerçekleşti. Bu sürece destek veren herkese teşekkür ediyorum. Seçim güvenliği konusunda yaklaşık 6 bin kolluk personeli ile tüm alanlarda vazife başındaydık. Alınan tüm tedbirlerin nihayetinde seçim olayı olarak değerlendirdiğimiz ve adliyeye intikal eden il genelinde 7 olay meydana geldi. Bunlarda çok nitelikli olaylar değildi. 2019 seçimlerinde il genelinde toplam 16 seçim olayı meydana gelmiş. Seçim olaylarında yüzde 50'nin üzerinde bir azalmaya tekamül ediyor" diye konuştu.

"Yakalama oranında yüzde 54 artış sağlanmıştır"

Asayiş suçları hakkında bilgi veren Vali Toraman, "1 Ocak 2024 tarihinden bugüne kadar itibaren ilk üç aylık dönemde bir önceli yılla karşılaştırdığımızda evden hırsızlık olaylarında yüzde 29, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 16, yağma olaylarında yüzde 58 ve kasten yaralama olaylarında yüzde 3 oranında düşüş görülmektedir. Ayrıca, malvarlığına karşı işlenen tüm suçlar kapsamında geçen yılın ilk üç aylık dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 20 oranında düşüş sağlanmıştır. Asayiş olayları kapsamında yılın ilk üç ayında 140 şahıs tutuklanmış ve 156 şahsa adli kontrol kararı verilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 204 adet çeşitli çap ve marka tabanca ile tüfek ele geçirilmiştir. Ayrıca kesinleşmiş hapis cezası olan 452 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 551 şahıs olmak üzere toplamda 1003 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalama oranında yüzde 54 artış sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

"Şehrimizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizleyeme kararlıyız"

2024 yılının ilk üç aylık zaman diliminde zehir tacirlerine yönelik 644 operasyon icra edildiğini ifade eden Toraman, "Bu operasyonlar sayısı 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 76 artış göstermiştir. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda 698 şahıs yakalanmış, 65 zehir taciri tutuklandı. Yine geçen yılın ilk üç ayıyla kıyasladığımız zaman, tutuklanan zehir taciri sayısında yüzde 103 oranında artış sağlanmıştır. Narkotik suçlar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ifadeye yönelik aranan 92 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 9,5 kilo esrar, 2,35 kilo metanfetamin, 156 gram kokain, 49 kilo eroin, 29 gram bonzai, 308 kilo skunk, 38 adet ecstasy, 15 bin 107 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Şehrimizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizleyeme kararlıyız. Bir gram ile 10 kilo arasında bizim için fark yok. Uyuşturucu tacirlerinin gençlerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz" dedi.

"117 operasyon yapıldı"

Kaçakçılık suçlarına yönelik olarak 117 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Toraman, "Bu operasyonların neticesinde 56 şahıs tutuklanmış, 21 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artış gösteren operasyonlar sonucu, 70 adet tabanca, 13 adet av tüfeği, bazı miktarlarda şarjör, fişek ve diğer silah malzemesi ele geçirildi. Bin 479 adet paket sigara, 8.5 milyon adet makaron, 3 ton 323 kilo tütün, 750 litre kaçak yakıt, 15 bin litre kaçak alkol, 3 bin 192 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. 2024 yılının ilk üç ayında; terör örgütüne üye olmak, terör örgütlerinin propagandasını yapmak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek veya ele geçirmek, sosyal medya üzerinden propaganda yapmak ve terörizmin finansmanı kanununa muhalefet kapsamında 46 işlem yapılmış olup; 3 şahıs tutuklanmış, 4 şahsa adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca kamu düzen ve güvenliği açısından ülkemizde bulunmasında sakınca bulunan 29 yabancı uyruklu şahıs yakalanmış ve Geri Gönderme Merkezilerine teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ