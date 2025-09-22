Elazığ'da Asayiş Uygulamalarında 250 Kişi Yakalandı

Elazığ'da bir haftada meydana gelen 222 olayda 250 kişi yakalandı, 22'si tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 14-21 Eylül 2025 tarihlerini kapsayan haftalık asayiş bültenini yayımladı. Bültende yer alan bilgilere göre, kent genelinde meydana gelen 222 olayda 250 kişi yakalandı, 22 kişi tutuklandı. Ayrıca 14 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, kayıp olarak aranan 15 kişinin bulunduğu açıklandı. Asayiş uygulamalarında 60 bin 657 kişi ve 25 bin 638 araç kontrol edildi. Denetimlerde 10 tabanca, 5 tüfek, 60 fişek, 3 kesici alet, 38 mühimmat, 1 tabanca şarjörü, 9,87 gram esrar, 3,2 gram kubar esrar, 66,95 gram metamfetamin, 181,51 gram bonzai, 2216 adet sentetik ecza ve ecstasy ile 375 gram kannabinoid ele geçirildi. Ayrıca kaçakçılık operasyonlarında 80 çift ayakkabı bulundu.

Kent genelinde bir haftada 35 trafik kazası meydana gelirken, 68 kişi yaralandı. Kontrollerde 12 bin 169 araçtan 2 bin 252'sine cezai işlem uygulandı, 240 aracın trafikten men edildiği bildirildi. - ELAZIĞ