Elazığ'da Asayiş Operasyonları: 277 Gözaltı, 29 Tutuklama

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 230 asayiş olayında, 277 kişi yakalanırken 29 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 24-31 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 230 olayda 277 kişi yakalanırken, 29 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 60 bin 721 şahıs ve 24 bin 406 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 2 bin 447'sine cezai işlem uygulanırken 181 araç da trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda; 5 adet tabanca, 7 adet tüfek, 42 adet fişek, 2 adet kesici alet, 8,49 gram esrar, 14,2 gram kubar esrar, 78,7 gram metamfetamin, 261,78 gram bonzai, 40,27 gram bonzai hammaddesi, 2 gram kokain, 11,6 gram skunk, 58 adet mühimmat, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 210 adet sentetik ecza ve ecstasy, 6 adet kök kenevir, 205 gram kannabinoit maddesi, kaçak olarak 65 bin 800 adet makaron ve hırsızlık kaydı ile 1 adet motosikletin ele geçirildiği aktarıldı.

Öte yandan kent genelinde 44 adet trafik kazasında 76 kişinin yaralandığı bildirildi. - ELAZIĞ