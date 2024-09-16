Elazığ'da Asayiş Denetimleri: 6 Milyon Lira Ceza, 385 Gözaltı

Elazığ Valiliği, 9-15 Eylül tarihleri arasında il genelinde yaşanan asayiş olaylarına ilişkin kapsamlı bir rapor yayımladı. 64 bin şahıs ve 37 bin aracın kontrol edildiği denetimlerde 6 milyon 344 bin lira ceza kesildi.

Elazığ Valiliği, kentte 9-15 Eylül tarihleri arasında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre 64 bin 383 şahıs ve 37 bin 938 araç kontrol edildi. Bu denetimlerde aranması olan 385 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı. Kontrol edilen 2 bin 983 araca ise toplamda 6 milyon 344 bin 411 TL cezai işlem uygulandı, 176 araç trafikten men edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş çalışmalarında toplam 276 olayda 269 şahıs yakalandı ve bunlardan 17'si tutuklandı. 14 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Yapılan operasyonlarda 12 tabanca, 112 fişek, 1 tabanca şarjörü ve 8 kesici alet ele geçirildi.

Zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda ise, 1 kilo 86 gram esrar, 39 gram bonzai, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 49 uyuşturucu hap, 10 gram kenevir tohumu ve 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 18 kilogram nargile tütünü, 6 bin 400 dal makaron, 500 gram kıyılmış tütün ve 1 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Öte yandan, kentte bir haftada 41 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 63 kişi yaralandı. Ayrıca kaybolan 9 şahıs, 1 otomobil ve 1 motosiklet bulundu. - ELAZIĞ