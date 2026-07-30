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Elazığ’da arazi yangını söndürüldü

Elazığ’da arazi yangını söndürüldü
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Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Kovancılar ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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