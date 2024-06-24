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Elazığ'da araçtan tekme tokat indirilen bir şahıs öldüresiye dövüldü

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir grup tarafından araçtan indirilen bir şahıs, yerdeyken tekme ve sopalarla defalarca dövüldü. Olaya müdahale eden vatandaşlar sayesinde saldırganlar uzaklaştırıldı ve yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da araçtan tekme tokat indirilen bir şahıs, öldüresiye dövüldü.

Olay, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup aralarında husumet bulunan bir şahsa saldırdı. Araçtan tekme tokat indirilen şahıs, yere düştü. Hırsını alamayan gruptaki kişiler, yerdeyken şahsa tekme ve sopalarla defalarca vurdu. Araya vatandaşların girmesi ile saldırganlar uzaklaştırılırken, şahıs aldığı darbeler ile bayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kovancılar Elazığ 3.Sayfa Güncel Haberler

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