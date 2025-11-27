Elazığ'da Aile İçi Cinayet: MS Hastası Koca ile Kardeşi Arasındaki Tartışma

Elazığ'da kocası tarafından 7 el ateş edilerek öldürülen 3 çocuk annesi Sümeyye Y'nin kardeşi Fatih Sonay, "MS hastalığının son evresinde olan bir kişi bu tetiği bu şekilde çekemez, bu şarjörü namlunun ağzına veremez, bu şekilde kurma kolunu çekemez. Bu mümkün değil. Buna inanmamız da mümkün değil. Belli ki bu aile içinde olan bir cinayet" dedi.

Olay, önceki gün Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi Murat Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 çocuk annesi Sümeyye Y. (34) ile kocası E.Y. arasında ailevi konuda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.Y. çıkardığı silah ile eşine 7 el ateş etti. Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından morgdan alınan kadının cansız bedeni, ailesi tarafından defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gerçek failin peşinde olduklarını vurgulayan Avukat Ercan Yıldırım, "25.11.2025 tarihinde, Kovancılar ilçesinde kızımız Sümeyye Y'nin katledilmesiyle ilgili davaya biz bakıyoruz. Sümeyye kızımızı öldüren kişinin kim olduğu, gerçek failin tespiti, adalet önüne getirilmesi, adalet önünde cezalandırılması ve hakkın yerine getirilmesi için çalışacağız. Bu konuda tüm meslektaşlarımdan yardım bekliyoruz. Ayrıca şunu da açıkça belirtmek istiyorum, kızımız Sümeyye'nin MS hastası kocası tarafından öldürüldüğü iddia edilmektedir. Bu iddia bizce gerçek bir iddia değildir. Tetiği çekenin farklı kişi olma ihtimali çok yüksektir. Görünüşteki fail değil, gerçek failin peşindeyiz ve gerçek failin ortaya çıkarılması için gerekli tüm mücadelemizi hukuk zemininde yapacağız" diye konuştu.

"O silahı kaldırıp o kurma kolunu çekecek gücü de yok"

Sümeyye'nin kardeşi Fatih Sonay, "Daha önce aile içi şiddetten dolayı kız kardeşime farklı baskılar vardı. İlk evlendikleri zamanlarda kardeşimin sapa sağlam biriyle evlendi diye biliyorduk. Zaman geçtikten sonra kendisinde MS hastalığı çıktı. Hangimizin başına geleceği bilinmez, Allah derdidir. Zamanla ele avuca düştü, son zamanlarda kendisi yiyemeyecek, içemeyecek seviyedeydi. Hatta bundan 2-3 ay önce beraber Karakoçan ilçesinin Sarıcan beldesinde pikniğe, kahvaltıya gittik. Akşam yemeğini de orada yedik. Ablam kendi eliyle ona et yedirdi, çocukları kendi elleriyle kola içirdiler. Siz de takdir edersiniz ki MS hastalığının son evresinde olan bir kişi bu tetiği bu şekilde çekemez, bu şarjörü namlunun ağzına veremez, bu şekilde kurma kolunu çekemez. Bu mümkün değil. Buna inanmamız da mümkün değil. Belli ki bu aile içinde olan bir cinayet ve aile fertleri olarak, bütün köylü olarak bizim bu cinayeti onun işlemediğine dair kanaatimiz var. Kendisinin bunu yapacak gücü yok. O silahı kaldırıp o kurma kolunu çekecek gücü de yok. Biz gerekli hukuk mücadelemizi vereceğiz. Avukatımız da sağ olsun elinden geleni yapacak" şeklinde konuştu.

"Artık boşamak istiyorum, olmuyor diyordu"

Bunlarla kalmamakla beraber kardeşinin son zamanlarda kocasından gördüğü muameleye çocukların şahit olduğunu dile getiren Sonay, "Sürekli şiddet içerikli konuşmalar, küfürler zaten yapılıyordu. Kardeşim zamanla 'ya artık çekilecek halde değil. Bunu artık boşamak istiyorum. Artık olmuyor' diyordu. Biz de 'kardeşim bu adamla sapa sağlam haliyle evlendin. Allah'tır, bir şey başımıza geldi, hastalandı. Bu adamı bu şekilde çocuklarla ortada bırakmak bizim de yüreğimiz el vermez. Sen de çocuklarını bu şekilde bırakma' dedik. O da 'tamam ne yapayım, artık idare edeceğim' dedi. Zaten çok fazla ömrünün olduğunu da söylemiyorlar. MS hastası son evre, eli ayağı tutmuyor zaten" diye konuştu.

"Benim çocuğumun hakkını araştırsınlar, adalet yerini bulsun"

Sümeyye'nin babası Vahap Sonay, "Adalet yerini bulsun, adalet istiyorum. Benim kimseyle uğraşacak vaktim yoktur, kimseyle bir meselem yoktur. Benim torunlarım, çocuklar görgü tanıklarıdır. Benim kızım akşam halasının kızıyla güzel bir şekilde konuşuyor. Evde tartışmaları çoktu ama o gece herhangi bir sorun olmadığının şahitleri var. Yeğenlerim ve torunlarım var. Çocuklar onlar teslim edilmesin. Devlette kalmasını rica ediyorum. Yargıya inanıyorum ve güveniyorum" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ