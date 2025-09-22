Haberler

Elazığ'da Ahır Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Ahır Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Elazığ'ın Yazıkonak ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Alevlerin tarlaya sıçraması sonrası olay yerine jandarma ekipleri de sevk edildi. İnceleme başlatıldı.

Elazığ'da çıkan ahır yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yazıkonak ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle ahırda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tarlaya sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi zararın geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
