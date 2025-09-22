Elazığ'da Ahır Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da çıkan ahır yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yazıkonak ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle ahırda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tarlaya sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi zararın geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ