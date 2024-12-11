Elazığ'da 9 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da kuduz hastalığı nedeniyle tedavi altında bulunan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Muaz, dün akşam saatlerinde aniden fenalaştı.

KUDUZ CAN ALDI

Sağlık durumu kötüleşen çocuk, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.

KUDUZ HASTALIĞI NEDİR?

Kuduz, en sık enfekte olmuş bir hayvanın ısırmasıyla bulaşan, Antartika hariç bütün dünyada görülebilen, aşıyla önlenebilen viral bir hastalıktır.

NASIL BULAŞIR?

Virüs, enfekte bir hayvanın başka bir hayvanı ya da insanı ısırmasıyla yayılır. Enfekte bir hayvanın tükürüğünün açık bir yaraya, göz veya ağız mukoza zarlarına bulaşması yoluyla da kuduz hastalığı bulaşabilmektedir. Özellikle sokak köpekleri, kuduz virüsünü insanlara bulaştırma riski en yüksek olan hayvanlar arasında yer alır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuduzun kuluçka süresi tipik olarak 1-3 aydır, ama 1 haftadan 1 yıla kadar da değişebilir. Başlangıç belirtileri genel halsizlik, huzursuzluk, ateş ve baş ağrısı şeklindeki grip semptomlarına çok benzer. Bu belirtiler günlerce sürebilir. Isırık yerinde ağrı, batma veya kaşıntı hissi, sonraki günlerde anksiyete, bilinç bulanıklığı, sinirlilik gelişebilir. Hastalık ilerledikçe merkezi sinir sisteminin etkilenmesine bağlı, uykusuzluk, hayal görme, anormal davranışlar, bilinç kaybı, hafif veya kısmi felç, aşırı uyarılma, saldırganlık, tükürük salgısında artış, yutma güçlüğü, sudan ve bazan havadan korkma gibi daha belirgin belirtiler ortaya çıkar. Hastalığın akut dönemi tipik olarak 2-10 gün sonra biter.

Kuduzun klinik belirtileri bir kez ortaya çıktıktan sonra, sadece destekleyici tedavi yapılabilir ve neredeyse her zaman ölümle sonuçlanır. Ölüm, belirtilerin başlamasıyla günler içerisinde gerçekleşir. Bugüne kadar klinik olarak ortaya çıkmış kuduzdan sağ kalan 10 vaka bildirilmiştir ve bunlardan sadece 2 tanesinin ısırılma öncesi veya sonrası aşı ile korunma öyküsü yoktur.